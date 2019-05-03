Более сотни брянских школьников из многодетных семей получили ранцы

На Брянщине продолжается акция ЛДПР «Собери ребенка в школу», так 6 мая свыше сотни ученикам и будущим первоклашкам из многодетных семей от брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина вручили подарки.

Речь идет о спортивных сумках и ранцах. На вручении присутствовал лидер фракции либерал-демократов в областной Думе Сергей Антошин.

В каждый рюкзак для детворы положили ручки, тетрадки, дневники, футболки, бейсболки, а также сладости. В сумки для старшеклассников, кроме все этого, поместили внешние аккумуляторы для телефонов.

В 2019 году проектом будет охвачено около двух тысяч ребят по всей области.

К слову, родителям самых маленьких учеников тоже подготовили сюрприз - наборы семян овощных культур и рабочие перчатки от Бориса Пайкина и Владимира Жириновского.

Для получения подарков и всей информации о благотворительной акции «Собери ребенка в школу» можно позвонить по телефону: +7 (4832) 66-02-96 либо прийти в офис регионального отделения партии по адресу: Брянск, ул. Горького, д.17.