В Брянске в День Победы состоится желто-синий перформанс
9 мая в Брянске, как и во всех регионах РФ, пройдут праздничные мероприятия.
Начнут торжества в десять утра с шествия парадных расчетов Брянского гарнизона на площади Ленина. Завершит все парад Поколений со сводной колонной брянских либерал-демократов.
В брянском региональном отделении приглашают всех брянцев, членов ЛДПР и сторонников присоединиться к праздничному шествию 9 мая. Колонна будет формироваться в 8:30 у штаба Брянского регионального отделения партии Владимира Жириновского на Горького17.
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В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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