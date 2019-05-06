В Брянске в День Победы состоится желто-синий перформанс

9 мая в Брянске, как и во всех регионах РФ, пройдут праздничные мероприятия.

Начнут торжества в десять утра с шествия парадных расчетов Брянского гарнизона на площади Ленина. Завершит все парад Поколений со сводной колонной брянских либерал-демократов.

В брянском региональном отделении приглашают всех брянцев, членов ЛДПР и сторонников присоединиться к праздничному шествию 9 мая. Колонна будет формироваться в 8:30 у штаба Брянского регионального отделения партии Владимира Жириновского на Горького17.