Колонна ЛДПР стала ярким акцентом в Параде поколений 9 мая
В честь 74-й годовщины Великой Победы по проспекту Ленина 9 мая в Параде поколений прошествовала празднично оформленная колонна Брянского регионального отделения ЛДПР.
Колонна либерал-демократов стала одной из самых многочисленных. Под сине-желтыми флагами собрались более пятисот членов ЛДПР, активистов молодежного крыла партии и ее сторонников из всех районов Брянской области.
Настоящий фурор у зрителей вызвали два огромных стяга – России и ЛДПР. Длина каждого из них превысила 30 метров, а их ширина была сравнима с дорожным полотном проспекта.
Участники колонны либерал-демократов пронесли их по «улице Победы» до площади Партизан. А над ними парил большой синий шар с хорошо известной брянцам аббревиатурой, которая уже прочно ассоциируется со справедливостью и добрыми делами.
На площади Партизан колонна либерал-демократов приняла участие в праздничном митинге, развернув огромное желто-синее полотнище. К Вечному огню легли венки и цветы. Красные гвоздики к подножию памятника возложил вместе с руководителями области и города депутат Брянской областной Думы, лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин.
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