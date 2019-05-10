Губернатор Брянщины Богомаз совершил визит в Татарстан

Глава Брянской области Александр Богомаз побывал в Татарстане, где встретился с президентом Республики Рустамом Миннихановым.

Во время встречи они поговорили на тему межрегионального сотрудничества, обмена опытом в нацпроекте «Развитие рынка жилья и формирование комфортной городской среды».

Рустам Минниханов - руководитель рабочей группы в этом направлении.

О своем опыте в градостроительной сфере участникам встречи рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительства и строительной политики Марат Хуснуллин.

Татарстан заинтересован в реализации на территории республики брянского опыта в сельском хозяйстве.

Рабочую поездку президент Татарстана и губернатор Брянской области завершили на льду. В товарищеском матче участвовал и руководитель федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин.