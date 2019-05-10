Пайкин добился перерасчета выплат для троих пенсионеров в Навле

Троим пенсионерам из Навлинского района повысили выплаты за многолетний стаж работы в сельском хозяйстве, поспособствовал брянский депутат Борис Пайкин, который отстоял права людей в Минтруда и соцзащиты РФ.

Валентина и Виктор Шевцов из села Ревны, а также Анна Вещунова из Соколово обратились за помощью к парламентарию в конце марта во время личного приема.

Они отработали по 35 и более лет ветеринарами в деревне. По закону, им полагалась 25-процентная надбавка к пенсии, которую дают за 30-летний стаж в сельском хозяйстве.

В пенсионном органе в этом праве им отказали - сослались на то, что Навлинская районная ветеринарная станция, где они были оформлены, не относится к категории сельскохозяйственных, поскольку находится в поселке городского типа. Все документы, свидетельствующие о многолетней работе именно на селе, у пенсионеров были.

Борис Пайкин подготовил депутатский запрос на министра труда и социальной защиты Максима Топилина с просьбой вместе с Пенсионным фондом пересмотреть вопрос.

В итоге страховую пенсию для Шевцовых и Вещуновой пересчитали. Кроме этого, полагающаяся надбавка им начислена с 1 января 2019 года. Новую страховую пенсию, вместе с доплатой за предыдущие месяцы года, они получат уже в мае.

Удалось добиться справедливости – это хорошо, подчеркнул Борис Пайкин, однако теперь стоит более важная задача, которая касается тысяч россиян. Фракция ЛДПР пытается внести поправки в саму статью о надбавках к пенсии за работу в агросфере, однако сейчас эти 25% за подобный стаж дают лишь в том случае, если человек продолжает жить в селе.

«А ведь пожилые люди часто перебираются в город к детям по состоянию здоровья, к тому же часто в результате изменения границ муниципальных образований некоторые населенные пункты меняют статус и исключаются из относящихся к сельской местности», - отметил депутат.

В Думе сейчас рассматривают законопроект, согласно которому надбавку к пенсии труженикам деревень должны выплачивать вне зависимости от места проживания.