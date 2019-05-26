Брянская школа №44 получила от Пайкина гимнастические маты

Активисты Брянского регионального отделения ЛДПР вручили школе коррекции и развития VIII вида №44 шесть новых гимнастических матов от депутата Госдумы Бориса Пайкина.

С просьбой приобрести новый спортивный инвентарь к парламентарию во время его визита в учреждение обратилась директор.

Передачу матов осуществили в день Последнего звонка.

Шефство над этой школой Пайкин взял еще в конце апреля 2019 года, тогда же от Натальи Носовой он узнал проблемах: старых окнах, нехватке материалов для школьных столярных мастерских, негодных матах в спортзале. Сперва в школу прибыли два с лишним кубометра досок сосны и дуба для мастерских, и теперь в зале для занятий физкультурой появились гимнастические маты.

Кроме этого, решается вопрос о закупке швейных машинок в кабинеты домоводства для девочек. Летом заменят старые оконные блоки на современные стеклопакеты.