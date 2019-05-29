В Брянске объявлен конкурс на места для детских площадок

Конкурс-голосование о выборе мест для детских и спортивных площадок стартовал в Брянске, организатором выступило региональное отделение ЛДПР.

Объекты возведут за деньги Благотворительного фонда поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина.

Такой проект возник не просто так: парламентарий помогает детсадам, школам и другим соцучреждениям со времени избрания. Благодаря Пайкину в Брянской области уже установили 27 спортивных и 13 детских площадок, все они стали довольно востребованы.

Депутат заявил, что хочет услышать теперь от самих брянцев реальные пожелания насчет того, где лучше и целесообразнее поставить объект, которым бы постоянно пользовались дети, их родители.

«Надеемся, что жители будут активны, а администрация города поможет с согласованием выбранных гражданами мест», - отметил Пайкин.

В Брянске планируется установить не менее четырех площадок в каждом из районов. Всего при поддержке жителей к началу учебного года появится 16 детских и спортивных объектов.

Площадки могут быть расположены и в новых спальных микрорайонах с многоэтажной жилой застройкой, и в местах скопления школ или дошкольных учреждений.

Заявки принимаются на специальный электронный адрес «строительство детских площадок» (SDP.BRYANSK@mail.ru) или по телефону регионального отделения 8 (4832) 66-02-96.