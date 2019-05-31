Пайкин посетил детсады в Глинищево и Юдино
3 июня у брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина началась региональная неделя, вместе со своими помощниками он побывал в трех детсадах – в селах Юдино и Глинищево; вскоре эти дошкольные учреждения получат поддержку благотворительного фонда.
Сперва лидер регионального отделения ЛДПР посетил глинищевские детсады. В разговоре с заведующими узнал, что руководство района помогает им с содержанием и ремонтом зданий, однако есть незавершенные вопросы на территории. Их сразу же приняли к сведению и пообещали в ближайшее время построить детскую площадку в «Солнышке», а также спортивный городок в «Елочке».
Воспитанникам этих учреждений Пайкин вручил наборы конструкторов и развивающие игры.
Юдиновскому детсаду парламентарий подарил огромный телевизор и наметил фронт работ. Здесь также решили поставить игровую площадку на улице, а в помещении - новые шкафчики для одежды.
Борис Пайкин сообщил, оказание поддержки школам и садикам – это инвестиции в детей, в будущее.
«Местное руководство тоже проявляет заботу о детских садиках, и в итоге совместными усилиями мы получаем завершенный объект того уровня, которого заслуживают наши дети», - подчеркнул депутат.
В течение последних двух лет в области благодаря фонду Пайкина отремонтировали и благоустроили более 30 школ и детсадов, работа будет продолжена.
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