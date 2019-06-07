Брянцы выбирают места под детские площадки

Жители Брянска продолжают выбирать территорию для детских и спортплощадок, которые возведут за деньги Благотворительного фонда поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина.

В областном центре собираются установить не меньше четырех объектов в каждом районе. Всего к началу учебного года появятся 16 площадок.

Предложения с фото о предполагаемых местах необходимо присылать на электронный адрес (SDP.BRYANSK@mail.ru) до 20 июня 2019 года включительно.

После обработки заявок выберут наиболее востребованные зоны.

В области благодаря фонду Пайкина уже установили 27 спортивных и 13 детских площадок.

Напомним, депутат Госдумы от Брянской области во время начала голосования призвал жителей принять активное участие.

По словам Бориса Пайкина, нужны реальные пожелания самих брянцев, которые лучше знают, где в их районе удобнее и целесообразнее поставить детскую или спортивную площадку.