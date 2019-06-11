Брянский депутат Пайкин предлагает увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Брянский депутат Борис Пайкин от ЛДПР вместе с соавторами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Александром Шериным и Еленой Строковой внесли в Госдуму значимый законопроект, которым предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами первой группы.

Финансирование расходов по реализации документа парламентарии хотят возложить на федеральный бюджет. Законопроект может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Мера, предложенная депутатами, должна устранить несправедливость, которая возникла из-за искусственного расслоения людей, ухаживающими за инвалидами.

Первая прослойка – это те, кто ухаживает за людьми – инвалидами первой группы, кроме инвалидов детства первой группы, а также пожилыми, нуждающимися, согласно заключению лечебного учреждения, в постоянном уходе или достигшими 80 лет. С 1 июля 2008 года им установили ежемесячную выплату в 1,2 тысячи рублей, индексацию не предусмотрели.

Вторая – те, кто осуществляет уход за ребенком-инвалидом, или инвалидом детства I группы. Президент РФ в послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года предложил с 1 июля повысить им выплаты до 10 тысяч рублей.

Необходимо понимать, что в упомянутых случаях такие выплаты могут получить лишь трудоспособные неработающие люди – те, кто оставил работу для ухода за близким или родственником.

По словам Пайкина, разница в выплатах очень большая, восьмикратная. Хотя, уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом детства I группы. Поэтому нечего удивляться, что люди, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, чувствуют социальная напряженность.

«Мы предложили поднять до 10 тысяч рублей выплату всем неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, и в дальнейшем ежегодно 1 февраля индексировать её, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», - заявил Пайкин.