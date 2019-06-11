Брянский депутат Пайкин предлагает увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Брянский депутат Борис Пайкин от ЛДПР вместе с соавторами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Александром Шериным и Еленой Строковой внесли в Госдуму значимый законопроект, которым предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами первой группы.
Финансирование расходов по реализации документа парламентарии хотят возложить на федеральный бюджет. Законопроект может вступить в силу с 1 января 2020 года.
Мера, предложенная депутатами, должна устранить несправедливость, которая возникла из-за искусственного расслоения людей, ухаживающими за инвалидами.
Первая прослойка – это те, кто ухаживает за людьми – инвалидами первой группы, кроме инвалидов детства первой группы, а также пожилыми, нуждающимися, согласно заключению лечебного учреждения, в постоянном уходе или достигшими 80 лет. С 1 июля 2008 года им установили ежемесячную выплату в 1,2 тысячи рублей, индексацию не предусмотрели.
Вторая – те, кто осуществляет уход за ребенком-инвалидом, или инвалидом детства I группы. Президент РФ в послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года предложил с 1 июля повысить им выплаты до 10 тысяч рублей.
Необходимо понимать, что в упомянутых случаях такие выплаты могут получить лишь трудоспособные неработающие люди – те, кто оставил работу для ухода за близким или родственником.
По словам Пайкина, разница в выплатах очень большая, восьмикратная. Хотя, уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом детства I группы. Поэтому нечего удивляться, что люди, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, чувствуют социальная напряженность.
«Мы предложили поднять до 10 тысяч рублей выплату всем неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, и в дальнейшем ежегодно 1 февраля индексировать её, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», - заявил Пайкин.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки, принятые Госдумой РФ 23 мая к ФЗ-54.
В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.