Брянский пенсионер получил законные 25%
Труженики сельского хозяйства во многих регионах России не могут получить ежемесячные доплаты к пенсиям, которые гарантированы государством. К примеру, на Брянщине людям свои законные 25% надбавки приходится зачастую буквально выбивать у пенсионного фонда. Обиженные чиновниками жители обращаются к депутату в Госдумы от ЛДПР Борису Пайкину.
Среди таких пенсионеров оказался и Иван Яковлевич Халимоненко из суражской Дубровки. Мужчина сорок лет проработал в селе: сперва 20 лет – в полеводческой бригаде, остальные – занимался строительством домов, мастерских, школ, коровников для сотрудников колхоза. В итоге у него звание Ветерана труда и вторая группа инвалидности. 25-процентную добавку к пенсии, которую с января 2019 года утвердило Правительство для людей из сельского хозяйства с более 30-летним стажем, так и не видел.
Чиновники заверили его, мол, не положены такие деньги, поскольку в списке специалистов, кому начисляется такая надбавка, строителей нет.
Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения в региональное отделение ЛДПР к Борису Пайкину и депутату областной Думы Сергею Антошину. Управляющий отделением Пенсионного фонда региона Клюев на запрос с Охотного ряда сразу отреагировал. Затем и в местном отделении пенсионного фонда предприняли действия. Наконец пенсионер Халимоненко имеет право на 25% выплату к страховой пенсии. Перерасчет Ивану Яковлевичу сделают с начала 2019 года, он получит все деньги полностью.
Напомним, ранее Борис Пайкин восстановил справедливость для сельских пенсионеров в Навлинском районе.
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