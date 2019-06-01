Профильный министр обратил внимание на транспортные проблемы Брянщины

Министр транспорта России Евгений Дитрих провел встречу с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом нижней палаты парламента от Брянщины Борисом Пайкиным, во время заседания обсудили тему развития в областях общественного транспорта.

В последнее время парк троллейбусов и автобусов почти не обновляется. Снижение объемов и реконструкции инфраструктурных объектов отрасли общественного транспорта привело к тому, что их техническое состояние во многих регионах значительно ухудшилось, сообщил Пайкин в разговоре с министром.

По информации департамента промышленности, транспорта и связи области, свыше 45 % брянских троллейбусов и автобусов эксплуатируются за пределами амортизационных сроков.

Если данные транспортные средства и дальше эксплуатировать, то для этого необходимы будут повышенные затраты на ремонт и обслуживание.

«Более того, это ведет не только к росту транспортных издержек, но и ухудшению уровня безопасности поездок в общественном транспорте для пассажиров», - уверен Пайкин.

Министр Евгений Дитрих согласился с тем, что для обозначенных проблем необходимо скорейшее решение.

По его словам, они уже нашли свое отражение в государственных программах, которые рассчитаны до 2023 года. Ситуация заметно поменяется в 2020 году.

В приоритете, заявил министр, развитие в регионах общественного транспорта на газомоторном топливе, сейчас на правительственном уровне разработаны и внедряются меры поддержки. Из федерального бюджета для этого выделят областям 20 млрд рублей, за эти деньги будут обновлены автопарки.







