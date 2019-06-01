«Бизнес не должен решать за счет граждан мусорную проблему», - брянский депутат Пайкин

Мусорную реформу и повышение тарифов на сбор ТКО обсудили во время встречи в Госдуме лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и брянский депутат Борис Пайкин.

Участники заседания сообщили, что население в регионах постоянно высказывает недовольство мусорной реформой, мол, тарифы на вывоз подняли, а условия для раздельного сбора, переработки и утилизации бытовых отходов так и не создали.

В нацпроекте «Экология» существует целый раздел, который посвящен Комплексной системе обращения с твердыми отходами, подчеркнул депутат Пайкин. В нем есть конкретные показатели, которых необходимо достичь по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций, а также обработке ТКО.

Параллельно с этим, заметил депутат, нигде нет реальных мер господдержки областных операторов и других компаний, которые дадут возможность им вести бизнес по-новому и без существенного роста тарифов.

«Мусорную проблему страны бизнес не должен решать за счёт граждан. Государство должно помочь», - заявил Пайкин.

С этим мнением согласился министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, он уверен - для успешной мусорной реформы нужно поддерживать компании, занимающиеся переработкой и утилизацией отходов. Работу, объяснил он депутатам, в этом направлении проводит Правительство РФ.