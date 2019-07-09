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В Брянске появится много новых детских площадок

Опубликовано 9-07-2019, 08:00

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин во время региональной недели посетил брянские дворы, где планируется благоустройство.

Как известно, в 2019 году в Брянске не будут приводить в порядок территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы дворы не пришли в упадок, вопрос под свой контроль взял Пайкин.

Акцию по установке спортивных и детских площадок начали еще в начале лета 2019 года. По заявкам брянцев было решено установить новые объекты в четырех районах города.

Около сотни предложений за благоустройство того или иного двора в течение подготовительного периода получил Благотворительный фонд Пайкина. После этого Борис Пайкин и председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергеем Антошиным посетили лично места, на которых появятся новые объекты.

Так, сперва депутат побывал в переулке Уральском Фокинского района, затем на улице Крахмалева в Советском района и Ново-Советский переулок в Бежицком. По просьбе жителей, в переулке Уральском поставят детскую игровую площадку. На улице Крахмалева и Ново-Советской создадут комплексы для занятий физкультурой.

По итогам поездки Пайкин заявил, что дворы Брянска нуждаются в благоустройстве. Под некоторыми заявками, добавил депутат, собрали до тысячи подписей.

 «Уже к 1 сентября дворы получат современные, безопасные и эргономичные детские и спортивные площадки, изготовленные, кстати, брянским производителем», - заявил парламентарий.




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