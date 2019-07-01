Губернатор Брянщины попал в Топ-10 самых богатых чиновников РФ

По результатам прошедшей декларационной кампании журнал Forbes составил список 100 самых богатых госслужащих и депутатов РФ, в десятке этого рейтинга оказался брянский губернатор Александр Богомаз.

Топ-10 возглавил Павел Антов, депутат заксобрания Владимирской области, который в течение 2018 года получил 9, 97 млрд рублей.

Второе место получил депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, за прошлый год он задекларировал 4, 46 млрд рублей дохода.

Третье место у депутата Белгородской областной думы Сергея Гусева, в течение года его семья заработала 2,84 млрд рублей.

Десятое место в рейтинге у губернатора Брянщины Александра Богомаза.

Как сообщил Forbes, в 2018 году доход его семьи составил 1,2 миллиарда рублей.