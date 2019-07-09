К Пайкину с жилищной проблемой обратилась многодетная брянская семья
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин в рамках региональной недели провел очередной прием, во время которого к нему пришли граждане с разными вопросами.
Многодетная семья из Брянского района второй год подряд не может встать на учет по программе «Молодая семья». Мать семейства рассказала, чиновники постоянно откладывают эту процедуру, между тем возраст их, дающий такой статус, на исходе.
На прием также пришла дама из Новозыбкова - попечительница инвалида первой группы Александра Ладохина, которая не может отправить его на санаторно-курортное лечение. Бесплатную путевку дают только самому инвалиду, однако страдающий ДЦП гражданин абсолютно беспомощен без сопровождающего. Заболевание не входит в список показаний для санаторно-курортного лечения совместно с сопровождающим, своих же средств у женщины на поездку нет. Проблему услышали. Фонд Пайкина уже оплатил билеты и санаторий, где Александр получит необходимую реабилитацию и лечение.
Посетили прием и жители Бежицкого района. Они рассказали, в их доме уже несколько лет течет крыша, однако с ремонтом они постоянно «пролетают». Сейчас здание в графике на 2023-2025 годы.
Обратились к парламентарию и земляки координатора навлинского отделения ЛДПР Анны Полониковой, живущие в деревянном доме 1929 года строителства. Здание изношено на 65%, однако в администрации не хотят признавать его ветхим.
Все проблемы были выслушаны и приняты в работу, некоторые вопросы решили немедленно.
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