В Брянской области внесли изменения в закон о транспортном налоге для многодетных семей

Состоялось 70-е заседание Брянской областной Думы, заключительное для депутатов шестого созыва, в нем принял участие губернатор Александр Богомаз.

Были приняты изменения в несколько законов. К примеру, о транспортном налоге. По этому документу предполагаются льготы на налог на автомобиль (до 200 лошадиных сил) для многодетных семей. Это касается не только автомобилей, но мотоциклов и тракторов.

Кроме этого, были рассмотрены проекты федеральных законов, которые поступили из Госдумы, а также законодательные инициативы.

Затем народные избранники утвердили кандидатов на пост мировых судей с разными сроками полномочий.

Были внесены изменения в региональные законы на тему наделения муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований, о защите зеленых насаждений, по вопросам использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и многие другие.

Трем руководителям агропредприятий Михаилу Довгалёву из Стародубского района, Александру Лобынцеву из Севского, Александру Самусенко из Гордевского присвоили почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области».