Брянские студенты смогут учиться бесплатно

Депутаты от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов и брянский депутат Госдумы Борис Пайкин, выдвинули инициативу в нижней палате о бесплатном высшем образовании студентов, которые обучаются в приграничных регионах.

Во время выбора вуза абитуриенты ориентируются на более качественное высшее образование и перспективу дальнейшего трудоустройства - обосновал свое предложение в письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Борис Чернышов. Чтобы ребенок попал на бюджет, родители готовы отдать за это все свои сбережения.

Если высшее образование в приграничных областях станет бесплатным, повысится не только его привлекательность, но и появится вероятность того, что после местного вуза выпускники останутся работать в регионе.

Борис Пайкин уверен, благодаря новой законодательной инициативе молодежь вскоре не будет разъезжать по стране в поисках бесплатной квоты.

«С депутатами фракции ЛДПР в Госдуме совместно работаем над разработкой законопроекта о бесплатном образовании в приграничных регионах», - отметил депутат.