Брянский губернатор поведал о лучших областных проектах
Губернатор Брянщины Александр Богомаз 1 августа участвовал в круглом столе информационного агентства России ТАСС на тему «Лучшие управленческие региональные практики».
На мероприятие прибыли руководители шести областей: Мурманской, Вологодской, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалина и Брянщины.
Опыт Брянской области сразу в нескольких сферах попал на федеральный уровень.
Глава региона акцентировал внимание на трех проектах. Первый касался медицины: обновленного в течение трех лет парка машин скорой помощи, строительства детской поликлиники, медучреждения в Супонево, сданного два года назад перинатального центра, который позволить снизить смертность младенцев.
«Если у нас она была в 2016 году 9,2 на 1000 родившихся, то по итогам прошлого года составила 4,2, а в первом полугодии 2019 года — 2,6», - отметил глава и добавил, что в 2018 году в покупку современного оборудования было выложено свыше 500 млн рублей, в 2019-м – более 300 млн. В регионе создали четыре сосудистых центра, куда приобрели ангиографы, которые позволяюти спасать жизни. Пятый откроется в ближайшее время в Клинцах.
Поделился губернатор и успехами в решении проблемы нехватки молодых врачей. Как известно, была принята программа на 1 млрд рублей на покупку жилья для медиков. В 2018 году выдали 42 квартиры, в этом – 122, до конца года – еще около 500.
Рассказал Богомаз и об открытии предуниверсария, филиала московского Сеченовского университета, который обеспечит местную медицину врачами на ближайшие 20-30 лет.
Второй проект, которым поделился глава области, это ответственность власти перед 203 семьями, потерявшими своих близких в военных конфликтах.
На Брящине каждой такой семье выплачивают ежемесячно 25 тыс рублей. При закладке нового бюджета будет принят закон, по которому планируется увеличить эту сумму до 30 тыс рублей.
Все эти направления не были возможны, если бы не было в Брянской области хорошей экономики. В последние годы, отметил глава, рост промышленности, сельского хозяйства достиг высоких показателей.
«За прошедшие четыре года мы увеличили производство мяса в два раза, а зерна — почти в три. Это получилось за счет внедрения современных технологий производства, за счет обучающих семинаров. В прошлом году мы заняли первое место по урожайности зерновых в ЦФО и четвертое по стране, хотя еще совсем недавно были далеко за пределами», - заявил Александр Богомаз.
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