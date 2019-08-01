Губернатор Брянщины доволен своими подчиненными
Правильный выбор в плане команды подчиненных сделал брянский губернатор Александр Богомаз, такими мыслями он поделился 20 августа во время пресс-конференции.
В процессе обсуждения социально-экономического развития области губернатору задали вопрос насчет того, устраивает ли его нынешняя команда и хотел бы он набрать этих же людей снова.
По словам Богомаза, в регионе произошла масса положительных изменений, поэтому выбор сделан верно.
В течение минувших лет в некоторых департаментах менялось руководство – это, уверен он, тоже нормально. Ведь человек команды – это тот, кто исполняет ту работу, которую на него возложили. Если он не справляется, его надо менять.
«Причем на разных этапах работы бывает такое, нужны разные исполнители, то есть на данном этапе он соответствует, потом все развивается, он уже отстает», - уверен Александр Богомаз.
В подчинении губернатора – много человек, узнать всех трудно, необходимо время. Очень важно, дабы чиновники не принимали участия ни в каких «схемах». Богомаз утверждает, что именно прекращение действий разного рода «схем» и дало возможность достичь тех результатов, которые есть, к примеру, привести в порядок большое количество автомагистралей.
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