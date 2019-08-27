«Опыт сотрудничества Конина с Брянском может служить примером для многих городов», - мэр Петр Корытковски
Делегация Брянска с главой города Александром Хлиманковым в середине августа побывала в Варшаве, Конине и Сементково в рамках визита в Польшу, который был подготовлен Нацсоветом и Конинским отделением Ассоциации сотрудничества Польша-Восток.
В столице Польше брянцев встретило руководство Ассоциации польско-восточного сотрудничества.
Президент Ассоциации Юзеф Брилл презентовал мероприятия на тему развития добрососедских отношений со странами за восточной границей, включая РФ.
По словам Юзефа Брилла, польские общественники открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать любые инициативы, которые направлены на укрепление взаимопонимания между народами.
«Организация работает во всех регионах Польши, и мы видим неподдельный интерес к сотрудничеству с россиянами и в среде культурной интеллигенции, и среди студенчества, и в бизнес-сообществе, и в органах местного самоуправления», - заявил Брилл.
Вице-президент Ассоциации Здзислав Яцашек поделился историей сотрудничества с Россией, которое не останавливалось даже в самые трудные годы.
«Прямые связи, сотрудничество простых людей, народная дипломатия ‒ лучшие средства поддержания дружбы между народами», ‒ заверил он.
Брянцев в Конине встретил мэр города Петр Корытковски. Обе стороны обсудили конкретные вопросы сотрудничества. Брянская делегация побывала на конинской станции водоочистки ‒ одной из лучших в Польше. Договорились и далее обмениваться опытом в организации коммунального хозяйства. Провели предварительные переговоры о студенческих обменах.
«Опыт сотрудничества Конина с Брянском может служить примером для многих городов, но мы будем расширять сотрудничество. И мы благодарны ассоциации «Польша-Восток» и лично Здзиславу Яцашеку за поддержание контактов и развитие инициатив», - заявил Петр Корытковски.
В Сементково делегация возложила цветы к могиле Героя Советского Союза Анны Морозовой, а также открыла выставку, посвященную полякам, которые сражались с фашизмом на брянской земле. Делегацию принял глава Сементково Петр Костышевский. Он рассказал: местные жители ухаживают за могилой Анны Морозовой и мемориалом на месте ее гибели.
«Сотрудничество на уровне местного самоуправления открывает новые перспективы, мы можем реализовывать гуманитарные проекты и лучше узнавать друг друга. Это пойдет на пользу нашим народам», - заявил господин Костышевски.
Посол России в Польше Сергей Андреев дал высокую оценку визиту брянской делегации. «Именно это и есть настоящая народная дипломатия», ‒ сообщил посол.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнёром Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который сегодня стартовал на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Брянской области в условиях низких температур наружного воздуха. Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие, представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России по Брянской области, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.