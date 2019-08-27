«Опыт сотрудничества Конина с Брянском может служить примером для многих городов», - мэр Петр Корытковски

Делегация Брянска с главой города Александром Хлиманковым в середине августа побывала в Варшаве, Конине и Сементково в рамках визита в Польшу, который был подготовлен Нацсоветом и Конинским отделением Ассоциации сотрудничества Польша-Восток.

В столице Польше брянцев встретило руководство Ассоциации польско-восточного сотрудничества.

Президент Ассоциации Юзеф Брилл презентовал мероприятия на тему развития добрососедских отношений со странами за восточной границей, включая РФ.

По словам Юзефа Брилла, польские общественники открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать любые инициативы, которые направлены на укрепление взаимопонимания между народами.

«Организация работает во всех регионах Польши, и мы видим неподдельный интерес к сотрудничеству с россиянами и в среде культурной интеллигенции, и среди студенчества, и в бизнес-сообществе, и в органах местного самоуправления», - заявил Брилл.

Вице-президент Ассоциации Здзислав Яцашек поделился историей сотрудничества с Россией, которое не останавливалось даже в самые трудные годы.

«Прямые связи, сотрудничество простых людей, народная дипломатия ‒ лучшие средства поддержания дружбы между народами», ‒ заверил он.

Брянцев в Конине встретил мэр города Петр Корытковски. Обе стороны обсудили конкретные вопросы сотрудничества. Брянская делегация побывала на конинской станции водоочистки ‒ одной из лучших в Польше. Договорились и далее обмениваться опытом в организации коммунального хозяйства. Провели предварительные переговоры о студенческих обменах.

«Опыт сотрудничества Конина с Брянском может служить примером для многих городов, но мы будем расширять сотрудничество. И мы благодарны ассоциации «Польша-Восток» и лично Здзиславу Яцашеку за поддержание контактов и развитие инициатив», - заявил Петр Корытковски.

В Сементково делегация возложила цветы к могиле Героя Советского Союза Анны Морозовой, а также открыла выставку, посвященную полякам, которые сражались с фашизмом на брянской земле. Делегацию принял глава Сементково Петр Костышевский. Он рассказал: местные жители ухаживают за могилой Анны Морозовой и мемориалом на месте ее гибели.

«Сотрудничество на уровне местного самоуправления открывает новые перспективы, мы можем реализовывать гуманитарные проекты и лучше узнавать друг друга. Это пойдет на пользу нашим народам», - заявил господин Костышевски.

Посол России в Польше Сергей Андреев дал высокую оценку визиту брянской делегации. «Именно это и есть настоящая народная дипломатия», ‒ сообщил посол.



