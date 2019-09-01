Брянский депутат Пайкин прокомментировал грядущее подорожание авиабилетов

В нижней палате Федерального собрания не могли не заметить информацию от представителей авиакомпаний о приближающемся десятипроцентном росте цен на билеты.

По словам первого зама комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутата от ЛДПР Бориса Пайкина, необходимо принять дополнительные меры для сдерживания повышения стоимости. Как известно, ранее правительство уже приняло несколько превентивных мер, но их может быть недостаточно.

Борис Романович утверждает: вопрос стабилизации важен для граждан, его необходимо решать комплексно. Сперва надо проработать дополнительные меры по сдерживанию цены на топливо с нефтяными компаниями. Стоимость не должна подскакивать вместе с нефтью на бирже.

«Компенсацию возможных убытков авиакомпаниям, в связи с повышением цены на авиакеросин, государство должно сделать реально доступной, привязав возможность ее получения к рыночной стоимости топлива. Со своей стороны авиакомпании должны обеспечить стабильность цен на авиабилеты и доступность авиаперелетов для граждан», - заявил Пайкин и добавил, что нужен тщательный контроль над исполнением авиакомпаниями и государственными органами взятых на себя обязательств. Только в этом случае удастся удержать стоимость авиаперелетов.