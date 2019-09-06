ЛДПР на Брянщине удвоила политический вес

Результат единого для голосования показал, что влияние ЛДПР в Брянской области возросло вдвое по сравнению с 2014 годом.

На прошедших 8 сентября выборах в представительные органы власти разного уровня избирательное объединение ЛДПР по итогам голосования заняло второе место на выборах в региональное законодательное собрание, набрав 12,89% голосов. Еще весомее оказался результат на выборах депутатов Брянского горсовета, где партия получила около 13,5% голосов жителей областного центра. Все это более чем в два раза превышает показатели Брянского регионального отделения ЛДПР на столь же масштабных предыдущих выборах 2014 года.

«Мы довольны нашим результатом на прошедших 8 сентября выборах. Никогда до этого ЛДПР на Брянщине не занимала второе место в итоговых протоколах. Это хорошее достижение стало возможным благодаря той кропотливой работе по улучшению жизни брянцев, которую в последние годы проводит Брянское отделение ЛДПР, ‒ отметил депутат Госдумы Борис Пайкин. – Люди поверили нам, по достоинству оценив наши дела. Поэтому хочется поблагодарить жителей Брянской области, которые проявили свою гражданскую активность и пришли на избирательные участки. Особенно тех, кто отдал свои голоса за ЛДПР и таким образом оказал нам доверие представлять и отстаивать их интересы в Брянской областной Думе, Брянском горсовете, муниципальных и местных представительных органах власти».