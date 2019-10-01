Борис Пайкин решил накопившиеся в Навле проблемы

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин во время региональной недели побывал в известном своим партизанским прошлым поселке Навля, где провел личный прием.

Во время визита оказалось, что населенный пункт недалеко ушел в бытовом плане от времен партизанской неустроенности.

Местные жители рассказали парламентарию о накопившихся проблемах. Разбитые дороги, отсутствие покрытия мобильной связи, местами автобусного сообщения с отдаленными деревнями, сокращение фельдшерско-акушерских пунктов, проблемы с водоснабжением, выделением жилья для социальных групп – по всем вопросам будут приняты меры реагирования.

Кроме личного приема, Пайкин встретился с навлинскими активистами партии, где обозначил текущие задачи ЛДПР.

К слову, местное отделение ЛДПР - очень деятельное, одно из лучших в регионе, благодаря координатору Анне Полониковой. Именно по этой причине на прошедших выборах либерал-демократы получили в Навлинском районе более 19% голосов избирателей, увеличилось и число желающих вступить в партию. Пайкин лично провел прием 15 новых членов ЛДПР.



