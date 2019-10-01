Брянский депутат заботится о выплатах семьям умерших чернобыльцев

Депутат ЛДПР от Брянщины Борис Пайкин внес в Государственную Думу России новый закон о выплатах семьям умерших чернобыльцев.

Ранее партия уже подавала подобный закон, но в правительстве дали отрицательный отзыв.

Теперь Пайкин, а также его коллеги Лебедев и Нилов хотят убрать существующий в документе пробел в плане установления причинной связи смерти от радиационных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, из-за чего члены семей покойных кормильцев-чернобыльцев не могут получить меры социальной поддержки.

На Брянщине нередки случаи, когда семьям, оказавшимся в подобной ситуации, органы социальной защиты не хотят помогать.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, там «считают, что такие льготы могут быть предоставлены только в случае, если гражданин ещё при жизни связал инвалидность или развившееся у него заболевание с радиационными факторами». Но зачастую заболевания обнаруживаются на поздних стадиях, поэтому граждане умирают, не успев связать инвалидность с последствиями катастрофы в Чернобыле, информирует Агентство городских новостей «Москва». На этот момент и обращают внимание разработчики закона.

Изменения, которые хочет внести Пайкин и его коллеги в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», должны устранить пробел и закрепить на федеральном уровне право семей умерших чернобыльцев на получение дополнительных мер соцподдержки.

Как сообщает «Парламентская газета», предлагаемые изменения носят технический характер, их принятие потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Это должны учесть при уточнении его параметров на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.