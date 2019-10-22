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В федеральном бюджете хотят увеличить статью расходов в пользу брянских сирот

Опубликовано Вчера, 18:39

Госдума России 23 октября рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, однако не все статьи удовлетворили парламентариев. Так, брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин обратил внимание на недостаточное, на его взгляд, финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот.

По его словам, каждый раз на прием приходят сироты, которые годами стоят в очереди на жилье, у большинства есть судебные постановления о внеочередном предоставлении квартир.

«Но региональная власть физически не может исполнить эти предписания, в силу недостаточного финансирования программы из федерального бюджета», - объяснил Борис Романович. 

В предложенном документе также выделили недостаточно средств для решения этой проблемы. В данный момент в области жилье ждут 1855 сирот. Чтобы обеспечить их квартирами, надо 1, 7 млрд рублей, а в федеральном бюджете на следующий год предусмотрели всего 66, 6 миллиона рублей.

Аналогичная ситуация во всех регионах страны, поэтому рабочая группа в Госдуме создана не зря.

Пайкин уверен, в бюджете, принятом в первом чтении, недостаточно средств для решения проблемы детей-сирот.

«Я уверен, что ко второму чтению бюджета мы вместе найдём решение этой проблемы», - говорит Борис Пайкин.

 

 

Справка: Расходы федерального бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году — 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей. Профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2% ВВП.

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