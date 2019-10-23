Брянский губернатор встретился с Дмитрием Медведевым
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ и партии «Единая Россия», 24 октября встретился с губернаторами РФ, среди них был и брянский глава Александр Богомаз.
Цель встречи – губернаторы областей должны возглавить региональные отделения «Единой России».
По словам Медведева, эта идея абсолютно правильная, обязанности секретаря реготделения – дополнительная нагрузка, с другой стороны, партия – правящая, это важный ресурс для каждого главы.
«Партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня. В самых отдаленных территориях у нас есть местные и первичные отделения. И все они должны быть опорой для высшего должностного лица субъекта Федерации, если он является и становится секретарем регионального отделения партии», - сообщил Медведев.
Основная задача, которую поставил Медведев, - чтобы сильные руководители регионов стали лидерами региональных отделений, а также вели партию в период выборной кампании 2021 года.
К слову, Александр Богомаз возглавил партийный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Брянскую областную Думу. В июне 2015 года в отделении партии поддержали его в качестве кандидата на должность губернатора.
В 2019 году он снова возглавил список кандидатов от «Единой России» во время выборов в Брянскую облдуму.
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