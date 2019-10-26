Брянские автомобилисты теперь знают свои права

Брянск присоединился к всероссийской акции, посвященной Дню автомобилиста. Водителей города со своеобразным праздником поздравили активисты областного отделения ЛДПР.

Представители партии пообщались с таксистами, маршрутчиками, водителями общественного транспорта и вручили им подарки в виде полезных брошюр «ЛДПР водителю! Как разговаривать с инспектором» - сборников с объяснениями прав автомобилистов. Эта литература поможет разобраться при любых сложных дорожных ситуациях, ее одобрили в Госавтоинспекции.

Пособие вручили и тем, кто вскоре получит водительские права. Около 60 экземпляров подарили ученикам одной из брянских автошкол.





