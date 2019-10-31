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В Брянске стартовала акция «Треноги, прочь с дороги!»

Опубликовано 31-10-2019, 17:38

Активисты брянского регионального ЛДПР выступили против тех, кто устанавливает камеры фотовидеофиксации, максимально пряча их от глаз водителей. 30 октября в областном центре запустили долгосрочную акцию «Треноги, прочь с дороги!».

По словам инициатора мероприятия, лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина, сейчас на дорогах почти везде идет подмена понятий. Цель хозяев таких камер – жажда наживы и штрафы, а не профилактика нарушений.

«Поэтому они всячески маскируют своих «трехногих бандитов», водители получают штрафы, но аварийность на этих участках не снижается. На эту проблему не так давно указывал Госсовету Владимир Путин, потребовав прекратить скрыто устанавливать камеры фотовидеофиксации на дорогах», - сообщил Антошин и добавил, что в ЛДПР намерены исправить ситуацию как с помощью общественного мнения, так и законов.

Первый день акции принес результаты: камеры обнаружили на улицах 2-я Мичурина и Брянского фронта. Выяснилось, их владельцы поставили треноги так, чтобы автомобилисты их вообще не заметили.

Водители активистов с табличками «ЛДПР предупреждает: ведется фотовидеофиксация», перекрывающими камерам обзор, приняли с одобрением. Хозяевам треног такая мера не пришлась по душе, они даже не удосужились выйти из автомобилей, чтобы пообщаться.

В ближайшее время брянский депутат Борис Пайкин собирается подготовить инициативу о требованиях по установке нестационарных камер фотовидеофиксации.

 

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