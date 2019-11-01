Брянские депутаты от ЛДПР помогли обманутым вкладчикам и решили земельные вопросы
Региональные парламентарии от ЛДПР и юристы 27 ноября продолжили практику личных приемов граждан под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина.
В этот раз проблемы брянцев решали представители фракции ЛДПР в областном парламенте Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Максим Иванченко и Александр Струков.
Спектр вопросов был достаточно широким: трудности с переселением из ветхого и аварийного жилья, отказ чиновников в выделении жилья инвалиду и ветерану аварии на ЧАЭС, помощь инвалиду в продолжении лечения, обманутые вкладчики, земельные и коммунальные темы, проблемы с получением российского гражданства беженцем из Луганска.
Все обращения приняли в работу. Кроме этого, заявители получили квалифицированные консультации от столичного юриста. Такая система дала наиболее эффективные результаты в решении таких проблем как недоначисление пенсий, коммунальные тяжбы и другие вопросы.
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