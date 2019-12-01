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В Брянске к борьбе со скрытными треногами приобщился Борис Пайкин

Опубликовано Сегодня, 12:55

Индивидуальный предприниматель Андрей Вечеров с ожесточением воспринял акцию брянских либерал-демократов «Треноги, прочь с дороги!», как известно, он по контракту с казенным учреждением «Безопасный регион» занимается установкой передвижных камер фотовидеофиксации.

3 декабря во время приема Дмитрия Медведева однозначно дал понять, что треноги необходимо ставить «не ради того, чтобы казна пополнялась или карман гаишника, а чтобы не было дорожно-транспортных происшествий».

По словам премьера, их надо устанавливать разумно.

Цель хозяев таких камер – жажда наживы и штрафы, а не реальная профилактика нарушений, заверил ранее инициатор акции, лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин.

По словам парламентария, они маскируют своих «трехногих бандитов», водители получают штрафы, но ДТП на этих участках не снижаются.

«Хватит прикрываться тем, что все штрафы идут в бюджет региона, и при этом они продолжают грабить автовладельцев, штампуя квитанцию за квитанцией. Мы намерены выправить ситуацию, используя как общественное мнение, так и наши законодательные возможности», - заявил депутат.

К борьбе со скрытными треногами в областном центре приобщился депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. В одном из интервью федеральному каналу он сообщил, что никаких предупреждений о таких камерах нет, все поставлено на поток ради штрафов.

«В Брянской области треноги стали просто объектом бизнеса. Работают в скрытном режиме. Их стараются ставить в такие места, где идет фиксация большого количества нарушений. Потом приходят тысячные штрафы, причем, в огромных количествах», - объяснил Пайкин.

Журналистам не удалось выяснить у Вечерова, сколько скрытных «трехногих бандитов» работает в областном центре. Естественно, что ни один инспектор не выпишет столько штрафов, сколько это сделают камеры.

Устанавливать предупреждающие таблички действующий сейчас ГОСТ рекомендует, но не требует. Этим и пользуются владельцы камер.

На этот же факт сослался одному из брянских СМИ глава казенного «Безопасного города» Олег Морзов, заметив, что не надо устанавливать предупреждающие таблички перед участками дорог, на которых находятся передвижные камеры.

Депутат Госдумы от ЛДПР, координатор брянского регионального отделения партии Борис Пайкин, направил начальнику областного УМВД Владиславу Толкунову запрос, где предложил организовать в области проверку расположения треног с камерами, которые принадлежат коммерческим структурам.

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