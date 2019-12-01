Брянскому депутату Пайкину вручили орден

Торжественное мероприятие, которое приурочено 30-летнему политическому юбилею ЛДПР, состоялось в главном концертном зале в столице страны.

Празднество, организованное лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским, посетили порядка 6 тысяч единомышленников, гостей: известных государственных и политических деятелей, представителей культуры и искусства, а также партийцев со всех регионов страны.

От брянского отделения ЛДПР в зале присутствовала делегация во главе с депутатом Госдумы Борисом Пайкиным.

«ЛДПР — это уверенное представительство на всех уровнях — от поселковых советов до глав субъектов и парламентских фракций», - заявил собравшимся Жириновский и добавил, что подтверждение этого является успех во время выборов в сентябре.

Немалую роль в этом вопросе сыграл Борис Пайкин. За это ему лидер партии вручил орден «За заслуги перед ЛДПР I степени». Многих активистов из разных уголков страны удостоили различных наград. Дениса Гладкова от брянской делегации наградили медалью «За заслуги перед ЛДПР II степени».





