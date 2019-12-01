В Брянской области стартовал новогодний марафон с ЛДПР

Более пяти тысяч подарков бесплатно раздадут в Брянской области во время акции «Новогодний марафон с ЛДПР».

Инициаторы мероприятия – депутат Госдумы от Брянщины Борис Пайкин и депутат областной Думы Сергей Антошин.

По словам организаторов, сладости получит детвора, которая осталась без попечения родителей, инвалиды и семьи в трудной жизненной ситуации.

Марафон стартовал с районов региона. К примеру, в Навле встречу провели в штабе партии, там детвору и родителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Малыши и старшеклассники получили сладкие подарки.







Праздник ощутили и жители Стародубского и Суземского районов. Местные дети, как обычно, рассказали для гостей стихотворения и показали танцевальные номера. Всем ребятам вручили новогодние презенты.

В Дубровке Дед Мороз поздравил малышню по «адресу справедливости» – в штабе местного отделения либерально-демократической партии.

В областном центре в связи с марафоном в детских садах и школах прошла череда утренников. Сладкие наборы получили около полутысячи ребят от семи до 14 лет.

Депутат Брянского горсовета от ЛДПР Сергей Сенин лично поздравил детвору из малообеспеченных, многодетных семей.

Праздничный марафон продолжится в течение всей заключительной недели 2019 года.





