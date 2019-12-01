Школьники Новозыбкова получили подарки от брянских активистов ЛДПР
Новогоднее представление в Новозыбкове посетили активисты брянского отделения ЛДПР.
Персонажи русских народных и зарубежных сказок вместе со школьниками водили хороводы вокруг елки, танцевали, пели. Малышня рассказывала стихи Снегурочке и Деду Морозу.
В финале утренника координатор Новозыбковского местного отделения ЛДПР Владимир Непша вручил детворе сладкие новогодние подарки от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина.
После этого представительница родительского комитета поблагодарила ЛДПР и ее Брянское региональное отделение, а также всех активистов за организацию предновогодней благотворительной акции, за сладкие подарки, заботу о детях.
«Новогодний марафон с ЛДПР» прошел и в других районах: в Унече, Злынке, Дятькове активисты партии с координаторами местных отделений Павлом Исаковым, Юрием Алисевичем и Алексеем Рубаном поздравили своих юных земляков с праздниками.
Многодетные и малообеспеченные семьи, а также детвора в школах получили ярко-красочные коробки со сладостями с логотипом ЛДПР.
К слову, за время акции презенты от партии получат свыше пяти тысяч детей по региону.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Сегодня между Москвой и Брянском АО «ФПК» (компания-перевозчик в дальнем следовании, дочернее общество ОАО «РЖД») запустила новые двухэтажные поезда «Иван Паристый». По сравнению с одноэтажными вагонами количество мест в двухэтажных составах практически в 2 раза больше.
Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.