Школьники Новозыбкова получили подарки от брянских активистов ЛДПР

Новогоднее представление в Новозыбкове посетили активисты брянского отделения ЛДПР.

Персонажи русских народных и зарубежных сказок вместе со школьниками водили хороводы вокруг елки, танцевали, пели. Малышня рассказывала стихи Снегурочке и Деду Морозу.

В финале утренника координатор Новозыбковского местного отделения ЛДПР Владимир Непша вручил детворе сладкие новогодние подарки от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина.

После этого представительница родительского комитета поблагодарила ЛДПР и ее Брянское региональное отделение, а также всех активистов за организацию предновогодней благотворительной акции, за сладкие подарки, заботу о детях.

«Новогодний марафон с ЛДПР» прошел и в других районах: в Унече, Злынке, Дятькове активисты партии с координаторами местных отделений Павлом Исаковым, Юрием Алисевичем и Алексеем Рубаном поздравили своих юных земляков с праздниками.

Многодетные и малообеспеченные семьи, а также детвора в школах получили ярко-красочные коробки со сладостями с логотипом ЛДПР.

К слову, за время акции презенты от партии получат свыше пяти тысяч детей по региону.













