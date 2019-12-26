Малоимущих брянцев могут освободить от подоходного налога
В начале 2020 года Борис Пайкин собирается внести в Государственную Думу законопроект об освобождении людей с месячным доходом менее 20 тыс рублей от уплаты НДФЛ.
Сейчас в РФ работает плоская шкала налогообложения, при которой 13% НДФЛ вычитают с зарплат тех, кто получает минимальный размер оплаты труда, и с тех, чьи доходы составляют десятки миллионов рублей.
По мнению авторов нового законопроекта, такой подход несправедливый, поэтому они предлагают внедрить прогрессивную шкалу налогообложения, освободив от уплаты НДФЛ людей с зарплатой в размере 2-х МРОТ и меньше.
Как объяснил Пайкин, согласно данным Росстата, в стране увеличивается количество людей, которые за чертой бедности.
«Во втором квартале 2019 года 18,6 млн. россиян или 12,7% от всего населения имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Разве можно в такой ситуации решать поставленные президентом стратегические задачи - повышение качества жизни и увеличение её продолжительности, улучшение демографической ситуации?» - заметил нардеп.
В данный момент МРОТ - 11 280 рублей в месяц. Согласно законопроекту, граждане, у которых зарплата менее 22 560 руб. (11 280 + 11 280), могут освобождаться от уплаты НДФЛ. Это вполне, по словам Пайкина, по карману государству, ведь в стране принят профицитный бюджет.
«Взамен получим увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества. Это даст существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан», - добавил депутат.
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