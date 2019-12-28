Жители Брянска приняли поздравления от депутата облдумы Антошина

Депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин поздравил всех жителей и гостей региона с новогодними и рождественскими праздниками.

Сергей Антошин говорит, что вскоре в свои права вступит 2020 год, поэтому хочется пожелать, дабы невзгоды остались в прошлом.

«Чтобы в праздник, под бой кремлевских курантов, вы обязательно загадали свои заветные желания и они непременно сбылись! Мир Вашему дому, достатка и процветания Вашим семьям, крепкого здоровья Вам и Вашим родным и близким, счастья и благополучия!» - сообщил депутат Брянской областной Думы, председатель комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин.

Напомним, брянцев с Новым годом поздравил Борис Пайкин.