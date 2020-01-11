Брянцы с ограниченными возможностями будут бесплатно ездить по платным трассам

Перспектива бесплатного проезда по платным автомагистралям появилась у людей с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект внес в Госдуму брянский депутат Борис Пайкин вместе со своим коллегами по фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Александром Старовойтовым, Ярославом Ниловым.

Документом предлагается наделять машины людей с ограниченными возможностями правами спецтранспорта экстренных служб.

Новация может заработать с 1 июля 2020 года.

Для этого необходимо внести изменения в статью 41 федерального закона «Об автомобильных дорогах».

Когда в Госдуме одобрят инициативу, авто с инвалидами за рулем либо в качестве пассажиров освободят от денежных взносов.

На машине, согласно правилам, надо установить знак «Инвалид». Информацию о ней внести в федеральный реестр инвалидов.

К слову, сейчас безвозмездно по платным участкам автотрасс может ездить транспорт общего пользования (кроме такси, маршруток и междугородних и международных автобусов), экстренные службы, почта и автомобили категорий, которые определяет сам владелец дороги.

По словам Пайкина, изменения вступят в закон «О социальной защите инвалидов».

«Сведения о транспорте со знаком «Инвалид» через Пенсионный фонд будут должны размещаться в федеральном реестре. Предлагаем с той же даты дополнительно предоставить таким машинам право льготного проезда по платным дорогам, что повысит социальную защиту инвалидов и будет способствовать развитию доступной среды для них, что является одной из приоритетных задач органов власти всех уровней», - отметил депутат.