Борис Пайкин сообщил, что должно новое правительство

Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева и рассказал об ожиданиях от нового состава правительства.

Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января был официально назначен председателем правительства России, а 21 января стал известен состав кабинета министров.

«Отставка прежнего правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева ‒ это именно та мера, которая должна обеспечить реализацию предложений президента, изложенных в послании Федеральному Собранию РФ, ‒ прокомментировал эти события Борис Пайкин, ‒ новый кабмин должен обеспечить достижение реальных целей Национальных проектов, обратить внимание на предложения и инициативы ЛДПР, направленные как раз на повышение благосостояния людей. То есть должен быть диалог с парламентом, и новое правительство должно прислушиваться к мнению людей, которых мы здесь представляем».

Напомним, решение поддержать нового премьер-министра Мишустина, предложенного президентом России, во фракции ЛДПР в Госдуме принималось в длительной и эмоциональной дискуссии. «Честно скажу, что при обсуждении кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьера во фракции голоса разделились. Было предложение не голосовать за него, пока он не докажет правильность заданного им экономического курса. Но общим решением фракция решила поддержать на начальном этапе нового премьера. Как говорится, будем дальше оценивать его по реальным делам, а первый отчёт о деятельности правительства Мишустин представит Госдуме уже в апреле 2020. Тогда мы сможем дать качественные оценки деятельности нового правительства», ‒ пояснил Пайкин.