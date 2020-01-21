Заместитель полпреда президента в ЦФО провел личный прием брянцев

Личный прием жителей Брянской области провел посетивший накануне Брянск заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков.

Жители дома № 25 по улице Строителей в поселке Чемерна Клинцовского района просили ускорить капитальный ремонт крыши их дома. В программе капитального ремонта он запланирован на 2023-2025 годы, а жители считают, что кровля нуждается в срочных работах.

Жительница деревни Крюков в Старобудском районе Валентина Нешкова попросила оборудовать в их селе автобусную остановку. А пока детям приходится ждать школьного автобуса под открытым небом, укрыться от непогоды негде. Зязиков потребовал от чиновников назвать конкретный срок, когда оснтановка будет сделана.

Другие жители региона просили зама полпреда помочь с дорогостоящим лекарством и заменой канлизации.

Ранее мы сообщали, что брянский губернатор Александр Богомаз попал в так называемый «черный список 31 декабря» у федеральных властей за то, что самовольно перенес выходной в регионе с субботы на 31 декабря. А глава государства относит такие решения исключительно к своей компетенции. Впрочем, чем чревато для главы региона попадание в этот список, пока неизвестно.