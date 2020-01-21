Заместитель полпреда президента в ЦФО провел личный прием брянцев
Личный прием жителей Брянской области провел посетивший накануне Брянск заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков.
Жители дома № 25 по улице Строителей в поселке Чемерна Клинцовского района просили ускорить капитальный ремонт крыши их дома. В программе капитального ремонта он запланирован на 2023-2025 годы, а жители считают, что кровля нуждается в срочных работах.
Жительница деревни Крюков в Старобудском районе Валентина Нешкова попросила оборудовать в их селе автобусную остановку. А пока детям приходится ждать школьного автобуса под открытым небом, укрыться от непогоды негде. Зязиков потребовал от чиновников назвать конкретный срок, когда оснтановка будет сделана.
Другие жители региона просили зама полпреда помочь с дорогостоящим лекарством и заменой канлизации.
Ранее мы сообщали, что брянский губернатор Александр Богомаз попал в так называемый «черный список 31 декабря» у федеральных властей за то, что самовольно перенес выходной в регионе с субботы на 31 декабря. А глава государства относит такие решения исключительно к своей компетенции. Впрочем, чем чревато для главы региона попадание в этот список, пока неизвестно.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В 2019 году на железнодорожных переездах Брянского региона МЖД произошло 3 случая столкновения автомобилей с поездами, что на 1 меньше, чем в предыдущем году. В результате дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал. В 2018 году также обошлось без жертв.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.