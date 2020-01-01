Брянский эсэр устроил показательную рыбалку на улице Фокина

Показательную зимнюю рыбалку у открытого канализационного люка на улице Фокина в Брянске устроил в пятницу активист местного отделения «Справедливой России» Евгений Зорин.

Выбранный им для акции люк у дома № 108 остается открытым уже около шести месяцев и представляет опасность для пешеходов и водителей. При этом увеличивается в диаметре, тем самым повышая риск в него провалиться или угодить колесом.

Так эсэр решил привлечь к проблеме внимание властей.

Ранее мы сообщали, что на улице Фокина идет капитальный ремонт. Дорожники заменили лампочки в 23 фонарях из 130 запланированных. Следующим этапом будет ремонт тротуара. А всего на улице планируется выполнить работы на общей площади более 3 тысяч квадратных метров.