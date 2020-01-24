Брянский депутат Пайкин предложил уровнять блокадников между собою
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин предложил внести изменения в закон «О ветеранах», уравняв господдержку блокадников-инвалидов и блокадников, не имеющих группы инвалидности.
Законопроект, призванный усилить социальную поддержку жителей блокадного Ленинграда, внесли в Государственную Думу депутаты фракции ЛДПР. Брянский парламентарий Борис Пайкин, один из авторов документа, считает, что блокадников нельзя делить на категории.
На сегодняшний день закон «О ветеранах» устанавливает два варианта государственной помощи для людей, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Пакет соцподдержки блокадников, признанных инвалидами, существенно больше, чем у тех, кто не имеет «группы». В частности, для последних не предусмотрены бесплатная диспансеризация и 50%-ная компенсация на оплату жилья и коммунальных расходов, положенные блокадникам-инвалидам и членам их семей.
В своей законодательной инициативе парламентарии от ЛДПР в Государственной Думе Борис Пайкин, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Шерин выступают за устранение этого разграничения, вызывающего серьезную социальную напряженность среди блокадников.
«Все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст и перенесенные в годы войны тяготы и лишения, сегодня имеют очень серьезные проблемы со здоровьем, - комментирует законопроект Борис Пайкин. – Поэтому будет справедливо, если предусмотренные законом «О ветеранах» меры социальной поддержки будут распространяться на всех блокадников, независимо от наличия у них инвалидности. Вступление в силу нового Федерального закона предполагается нами с 1 января 2021 года».
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