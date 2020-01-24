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Брянский уполномоченный по правам человека просит жителей региона помочь с эмблемой

Опубликовано Сегодня, 15:04

Власти Брянской области решили продлить конкурс на лучшую эмблему для региональном омбудсмена Вячеслава Тулупова.

Свои варианты и проекты желающие могут предложить по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31, каб. 312. Работы будут принимать до 1 июня 2020 года.

Ключевое требование к конкурсным работам — оригинально и доходчиво выразить идею защиты прав человека. Обязательное условие — эмблема должна содержать надпись «Уполномоченный по правам человека в Брянской области». Эскизы эмблемы должны быть сделаны на плотной белой бумаге формата А4 (альбомный лист), эстетично смотреться в черно-белом варианте, при небольшом изменении или увеличении. Больше узнать о требованиях к работам можно из Положения о конкурсе. размещенном на официальном сайте регионального омбудсмена.

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