У депутата от Брянска Валуева попросила квартиру жительница Волгограда

Женщина из Волгограда, представившаяся Елизаветой, обратилась через интернет к депутату Госдумы от Брянской области, бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и попросила помочь ей с жильем. Просьбу она мотивировала тем, что сама сирота и воспитывает двух детей.

Законодатель в ответ посоветовал направить письмо на его официальный электронный адрес в Госдуме и приложить к нему сканы всех документов, подтверждающих ее стесненные жизненные обстоятельства. А в остальных случаях он на подобные просьбы не отвечает, так как многие из них по факту могут оказаться уловкой мошенников.

Ранее Валуев также жаловался, что просьбы помочь материально к нему поступают сотнями в день, и чтобы спонсировать всех страждущих, ему не хватит даже депутатской зарплаты.