Жители Брянщины стали чаще обращатья к чиновникам через соцсети

Жители Брянщины активно используют социальные сети для обращения к областным чиновникам, включая губернатора.

В четверг житель Погара в 11:45 написал в профиле губернатора в одной из соцсетей, что на улице Дружбы в райцентре до сих пор не расчистили снег. Через четыре часа ему ответили, что на расчистку снега в районе брошена вся техника. А уже вскоре он отписался, что улицу расчистили и поблагодарил за оперативную реакцию.

Недавно к губернатору обратился также житель Брянска, обеспокоенный состоянием памятника воинам-интернационалистам возле Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина. Вскоре он получил ответ, что памятник находится на балансе общейственной организации, но власти намерены решить вопрос о его передаче в муниципальную собственность, что позволит им заботиться о нем лучше.

Ранее мы сообщили, что президент Владимир Путин поручил создать во всех крупных городах и центрах муниципального управления инерактивные платформы для общения между жителями и властью.