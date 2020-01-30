Жители Брянщины стали чаще обращатья к чиновникам через соцсети
Жители Брянщины активно используют социальные сети для обращения к областным чиновникам, включая губернатора.
В четверг житель Погара в 11:45 написал в профиле губернатора в одной из соцсетей, что на улице Дружбы в райцентре до сих пор не расчистили снег. Через четыре часа ему ответили, что на расчистку снега в районе брошена вся техника. А уже вскоре он отписался, что улицу расчистили и поблагодарил за оперативную реакцию.
Недавно к губернатору обратился также житель Брянска, обеспокоенный состоянием памятника воинам-интернационалистам возле Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина. Вскоре он получил ответ, что памятник находится на балансе общейственной организации, но власти намерены решить вопрос о его передаче в муниципальную собственность, что позволит им заботиться о нем лучше.
Ранее мы сообщили, что президент Владимир Путин поручил создать во всех крупных городах и центрах муниципального управления инерактивные платформы для общения между жителями и властью.
Новости регионов
|« Февраль 2020 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.