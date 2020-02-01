Спикер облдумы Владимир Попков провел личный прием жителей Брянщины

Председатель областной думы Брянщины Владимир Попков провел личный прием жителей региона.

Одними из посетителей стала семья, пострадавшая от пожара, которая обратилась к нему за помощью в решении проблем. Спикер регионального парламента также объяснил пришедшей на прием пенсионерке, как правильно обратиться в Пенсионный фонд для оформления социальных выплат.

Вместе с депутатом с жителями встретились руководители администрации Брянского района.

В январе личный прием жителей региона во время визита на Брянщину провел заместитель полпреда президента в ЦФО Марат Зязиков.

Во вторник в Брянске пребывает с визитом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако данных о проведении ей личного приема жителей в программе посещения нет.