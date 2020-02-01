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В Лопандинской школе встретили депутата Бориса Пайкина закрытой дверью

Опубликовано Сегодня, 14:11

Неприятный сюрприз ждал депутата Госдумы Бориса Пайкина, который проводит региональную неделю на Брянщине, в школе Лопандино. Хотя с директором школы договорились о встрече заранее, в том числе письменно и официально, на месте его не оказалось, на звонки он не отвечал, а здание школы было заперто изнутри, сообщили в аппарате депутата.

«Мы никому не навязываем свою помощь, — прокомментировал ситуацию сам депутат. — У меня нет цели сделать пиар или вскрыть недостатки. Поэтому нелепое поведение лопандинского директора удивляет. Если у них всего вдосталь, мы поможем тем, кто не так осчастливлен вниманием властей».

Из Лопандино Пайкин проследовал в Локоть. В местной школе его встретили радушно. Гостя провели по школе, и он в процессе экскурсии отметил, с чем нужно помочь. В ближайшее время в школе за счет его фонда установят стеклопакеты, заменят мебель в классах и столовой и закупят десять швейных машинок для кабинета технологии. Прежние машинки были закуплены в год основания школы, и теперь от них осталось лишь воспоминание, а мебель не обновлялась уже свыше 20 лет.

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