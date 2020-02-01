В Лопандинской школе встретили депутата Бориса Пайкина закрытой дверью
Неприятный сюрприз ждал депутата Госдумы Бориса Пайкина, который проводит региональную неделю на Брянщине, в школе Лопандино. Хотя с директором школы договорились о встрече заранее, в том числе письменно и официально, на месте его не оказалось, на звонки он не отвечал, а здание школы было заперто изнутри, сообщили в аппарате депутата.
«Мы никому не навязываем свою помощь, — прокомментировал ситуацию сам депутат. — У меня нет цели сделать пиар или вскрыть недостатки. Поэтому нелепое поведение лопандинского директора удивляет. Если у них всего вдосталь, мы поможем тем, кто не так осчастливлен вниманием властей».
Из Лопандино Пайкин проследовал в Локоть. В местной школе его встретили радушно. Гостя провели по школе, и он в процессе экскурсии отметил, с чем нужно помочь. В ближайшее время в школе за счет его фонда установят стеклопакеты, заменят мебель в классах и столовой и закупят десять швейных машинок для кабинета технологии. Прежние машинки были закуплены в год основания школы, и теперь от них осталось лишь воспоминание, а мебель не обновлялась уже свыше 20 лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное заместителю начальника оперативно – технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной сетью (ЦУС) Александру Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.