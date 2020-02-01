Мэр Брянска провел прием горожан
Мэр Брянска Александр Макаров провел очередной прием жителей города. Об этом во вторник сообшила пресс-служба городской администрации.
Одним из ключевых обсуждаемых вопросов стал транспортный.
Жительница Ходаринки пожаловалась на неудобный для школьников график курсирования автобуса № 33. Хотя в конце января по маршруту запустили дополнительный рейс с отправлением из Ходаринки в 7:30 утра, детям по-прежнему проблематично добираться на уроки. Глава городской администрации поручил районной администрации и отделу по транспорту встретиться с жителями Ходаринки и обсудить комфортный график.
По вопросу транспортной доступности к мэру обратилось также руководство спортпарка «Лапландия». Ближайшая парковка на улице Дуки слишком далеко от склона, и посетителям, включая детей, приходится нести лыжи, сноуборды и снаряжение от стоянки в руках, что неудобно. А проезд через Центральный парк культуры и отдыха для посетителей спортпарка закрыт.
Руководство спортпарка предложило свой вариант решения — организовать проезд со стороны улицы Калинина, а со своей стороны готовы обустроить на дороге КПП.
Мэр поручил согласовать этот вариант с профильными службами, ГИБДД, посетителями парка и жителями прилегающего частного сектора.
На приеме также обсуждались вопросы сдачи в эксплуатацию готовых зданий и целевого использования земли.
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