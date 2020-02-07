Блогер Коломейцев хочет уехать в Москву

Брянский блогер и бизнесмен Александр Коломейцев, проходящий экспертизу в столичном институте судебной психиатрии имени Сербского, рассказал врачам, что хочет переехать из Брянска в Москву и вести бизнес там.

В столице у него уже есть квартира, имеется также недвижимость в Испании.

Экспертизу в институте Сербского Коломейцев проходит, так как в Брянске на него в связи с деятельностью блогера возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее Коломейцев записал ролик рядом со зданием института Сербского и высказал опасение, что может покинуть его стены невменяемым, хотя туда идет в здравом рассудке. В этой связи он пообещал ничего не есть и не пить, пока будет проходить психиатрическую экспертизу. Ранее его признала вменяемым экспертиза, которую он прошел добровольно в обычной московской государственной психиатрической клинике.