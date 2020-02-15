Депутат Борис Пайкин поздравил воинов-афганцев

Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин обратился к жителям региона, исполнявшим воинский долг в Афганистане, в честь годовщины вывода оттуда советских войск, которая отмечается в субботу.

Среди воинов-интернационалистов, прошедших через Афганистан за десять лет войны, было не мало брянцев. 131 житель региона домой оттуда не вернулся.

«В день памяти воинов-интернационалистов России желаем участникам боевых действий на территории других государств, всем жителям Брянского края крепкого здоровья на долгие годы, счастья, оптимизма и мирного неба над головой!», — сказал, в частности, депутат.

Ранее мы сообщали, что активисты регионального отделения ЛДПР, во фракции которой в Госдуме состоит Борис Пайкин, в канун годовщины вывода советских войск из Афганистана навели порядок на могилах воинов-афганцев, похороненных на Центральном кладбище Брянска.