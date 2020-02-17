ЛДПР угостит брянцев солдатской кашей

Серию митингов-концертов, посвященных мужскому празднику, проведет по всей Брянщине 23 февраля региональное отделение ЛДПР.

В Брянске торжества пройдут на площади Революции перед цирком и перед ДК имени Медведева. Начало в 12:00.

К участиб приглашаются не только активисты ЛДПР, но и все, кому не чужой этот праздник.

В программе концерты, конкурсы, угощение солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь и вручение армейских гигиенических наборов, которые включают зубную пасту, крем для руки, дезодорант, гели для душа и до и после бритья.

Программы с конкурсами, концертами и раздачей армейских наборов пройдут, в частности, в Брянске на площади перед ДК Железнодорожников и в Сельцо на площади перед ДК им. Мейпариани. Обе начнутся в 12:00.

Аналогичные программы намечены и в райцентрах по региону. Узнать о месте и времени их проведения можно в штаб-квартире отделения ЛДПР: Брянск, ул. Горького, 17, или по телефону (4832) 66-02-96.