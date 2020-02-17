ЛДПР угостит брянцев солдатской кашей
Серию митингов-концертов, посвященных мужскому празднику, проведет по всей Брянщине 23 февраля региональное отделение ЛДПР.
В Брянске торжества пройдут на площади Революции перед цирком и перед ДК имени Медведева. Начало в 12:00.
К участиб приглашаются не только активисты ЛДПР, но и все, кому не чужой этот праздник.
В программе концерты, конкурсы, угощение солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь и вручение армейских гигиенических наборов, которые включают зубную пасту, крем для руки, дезодорант, гели для душа и до и после бритья.
Программы с конкурсами, концертами и раздачей армейских наборов пройдут, в частности, в Брянске на площади перед ДК Железнодорожников и в Сельцо на площади перед ДК им. Мейпариани. Обе начнутся в 12:00.
Аналогичные программы намечены и в райцентрах по региону. Узнать о месте и времени их проведения можно в штаб-квартире отделения ЛДПР: Брянск, ул. Горького, 17, или по телефону (4832) 66-02-96.
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